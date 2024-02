Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 181,30 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 181,30 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 181,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 180,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90.607 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,62 EUR) erklomm das Papier am 29.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,10 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 190,73 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,89 Prozent auf 18.412,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

