Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Montagmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 177,82 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 177,82 EUR. Bei 178,92 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 178,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 120.648 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 186,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 32,81 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,41 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,07 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,57 EUR je Siemens-Aktie.

