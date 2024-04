Siemens Aktie News: Siemens behauptet sich am Nachmittag

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 177,48 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 177,48 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 178,92 EUR zu. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 177,38 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 178,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 244.931 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 186,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 5,35 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,68 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 194,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 08.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,57 EUR je Aktie.

