Siemens Aktie News: Siemens wird am Nachmittag ausgebremst

Die Siemens-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 155,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 155,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,52 EUR. Zuletzt wechselten 180.661 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 161,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 3,35 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 39,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,80 EUR.

Am 17.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19.416,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.040,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,92 EUR im Jahr 2023 aus.

