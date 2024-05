Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 176,22 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 176,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 176,10 EUR. Bei 176,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 69.248 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,18 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 32,20 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,94 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 197,60 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens veröffentlichte am 16.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,16 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

