Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 150,98 EUR.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 150,98 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 150,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 721.236 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,67 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 61,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 181,60 EUR.

Am 17.05.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19.416,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.040,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 präsentieren. Siemens dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,15 EUR je Aktie belaufen.

