Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 151,10 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 151,10 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 150,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 151,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 178.945 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 10,52 Prozent wieder erreichen. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 38,01 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 181,60 EUR.

Am 17.05.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent auf 19.416,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 01.08.2024.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

