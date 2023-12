Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 168,96 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 168,96 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,96 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.050 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2023 bei 169,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,44 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 26.10.2023. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 29,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 182,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.11.2023. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 3,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.393,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,51 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

DAX aktuell: DAX nachmittags leichter

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter