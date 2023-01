Siemens Aktie News: Siemens am Mittag auf rotem Terrain

Die Siemens-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 143,48 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 143,10 EUR nach. Bei 143,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 226.007 Siemens-Aktien.

Bei 149,26 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 3,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 152,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 17.11.2022. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,43 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.573,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.444,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens am 09.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,50 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Erste Schätzungen: Siemens legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

Siemens Energy-Aktie dreht ins Plus: Siemens Energy wegen Windkrafttochter Siemens Gamesa mit Gewinnwarnung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images