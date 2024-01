Siemens Aktie News: Siemens zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 168,48 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 168,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 169,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 36.966 Stück.

Bei 171,06 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 1,53 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 29,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 185,73 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.393,00 EUR – ein Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 20.573,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 06.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,52 EUR je Aktie belaufen.

