Siemens Aktie News: Siemens gibt am Dienstagnachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 176,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 176,92 EUR ab. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 176,70 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 178,18 EUR. Bisher wurden heute 319.073 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei 186,98 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 5,69 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,95 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 194,44 EUR.

Am 08.02.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 3,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,41 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,07 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,57 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Freitagshandel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen