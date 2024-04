Siemens Aktie News: Siemens gibt am Vormittag ab

Kurs der Siemens

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 177,34 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 177,34 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 177,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 178,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.004 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 186,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 5,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 32,63 Prozent wieder erreichen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 194,44 EUR.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,41 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.05.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Freitagshandel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen