Siemens Aktie News: Siemens am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 157,56 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 157,68 EUR. Bei 155,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 146.124 Aktien.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,02 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 2,20 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,67 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 177,80 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.416,00 EUR – ein Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.040,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,92 EUR je Aktie belaufen.

