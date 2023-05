Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Siemens 156,26 EUR

Das Papier von Siemens befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 155,64 EUR ab. Die Siemens-Aktie sank bis auf 155,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 155,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.570 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 161,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 3,46 Prozent wieder erreichen. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,82 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 177,80 EUR.

Am 17.05.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.040,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.416,00 EUR ausgewiesen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 9,92 EUR je Aktie aus.

