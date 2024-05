Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 175,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 175,26 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 174,60 EUR. Bei 175,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.113 Siemens-Aktien.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 7,77 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 31,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.05.2024. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 19,16 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Northvolt-Aktie: Northvolt verschiebt Pläne für Börsengang wohl auf 2025

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben