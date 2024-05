Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Nachmittag fester

Siemens im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 175,98 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 175,98 EUR. Bei 175,98 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 175,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 295.800 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,11 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 197,60 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens veröffentlichte am 16.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,16 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19,42 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,44 EUR je Siemens-Aktie.

