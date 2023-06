Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag fester

Kurs der Siemens

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 152,58 EUR zu.

Das Papier von Siemens konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 152,58 EUR. Bei 152,94 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,74 EUR. Bisher wurden heute 335.741 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei 167,00 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 8,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,67 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 62,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 182,80 EUR an.

Siemens ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.416,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.040,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,10 EUR je Aktie belaufen.

