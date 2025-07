Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 226,65 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 226,65 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 226,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 227,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.196 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,03 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,32 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 226,30 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,71 EUR je Aktie aus.

