Siemens Aktie News: Siemens am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 138,68 EUR ab.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 138,68 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 138,46 EUR. Bei 140,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 227.235 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 20,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 95,07 EUR. Abschläge von 31,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,55 EUR an.

Siemens gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,55 EUR gegenüber -2,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.867,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.889,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Siemens die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

