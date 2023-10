Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Siemens im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 123,58 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 123,58 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 124,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 519.256 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 106,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,50 Prozent.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 176,09 EUR.

Siemens ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.889,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 16.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,66 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

