Siemens Aktie News: Siemens steigt am Montagvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 123,30 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 123,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 124,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,62 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 65.379 Aktien.

Bei 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 35,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 106,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 13,30 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,09 EUR.

Am 10.08.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.889,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR in den Büchern standen.

Am 16.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

