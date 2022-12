Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagmittag südwärts

Um 12:22 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 129,68 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 129,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,26 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152.838 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,90 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 147,09 EUR.

Siemens ließ sich am 17.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.573,00 EUR im Vergleich zu 17.444,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.01.2024 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

