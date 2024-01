Siemens Aktie News: Siemens am Mittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Siemens-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 169,18 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr bei 169,18 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 170,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 168,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,76 EUR. Bisher wurden heute 281.882 Siemens-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,06 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 185,73 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.573,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,52 EUR je Siemens-Aktie.

