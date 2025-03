Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 212,70 EUR ab.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 212,70 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 212,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 214,95 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 328.911 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 13,13 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Abschläge von 29,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,37 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 228,44 EUR.

Am 13.02.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 07.05.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

