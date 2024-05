Siemens Aktie News: Siemens verteidigt Stellung am Freitagmittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 176,14 EUR.

Bei der Siemens-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 176,14 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 176,84 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 175,74 EUR. Bei 176,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 140.014 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 188,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,94 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,60 EUR.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,16 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

