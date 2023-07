Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 155,48 EUR zu.

Das Papier von Siemens legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 155,48 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 156,32 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 153,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 235.144 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 6,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 95,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,85 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,20 EUR.

Am 17.05.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.416,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.040,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 10.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,01 EUR je Siemens-Aktie.

