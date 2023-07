Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit Kursplus

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 155,20 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 155,20 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 156,32 EUR. Bei 153,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 480.232 Aktien.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 7,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,07 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 183,20 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.040,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.416,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Siemens die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

