Siemens Aktie News: Siemens wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 123,56 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 123,56 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 123,56 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.798 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 35,16 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 106,90 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 15,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,09 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,06 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.889,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.867,00 EUR eingefahren.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2023 wird am 16.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 9,66 EUR je Aktie aus.

