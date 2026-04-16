DAX24.623 +1,9%Est506.042 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8800 +3,3%Nas24.103 +0,4%Bitcoin64.693 +1,5%Euro1,1846 +0,6%Öl88,90 -9,5%Gold4.870 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX im Plus -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
Waffenruhe im Libanon in Kraft getreten - Beratungen über Straße von Hormus in Paris Waffenruhe im Libanon in Kraft getreten - Beratungen über Straße von Hormus in Paris
Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bewertung im Fokus

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

17.04.26 14:52 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt RBC Capital Markets jetzt an die Siemens-Aktie | finanzen.net

RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding hat eine gründliche Analyse des Siemens-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
247,50 EUR 7,50 EUR 3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Details zur geplanten Abspaltung eines größeren Anteils an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers (SHL) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das langsamere Tempo der Healthineers-Ausgliederung dürfte einige Anleger enttäuschen, sei aber angesichts des engen Zeitrahmens für die außerordentliche Hauptversammlung stets ein Risiko gewesen, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Siemens legte um 14:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 240,70 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 12,17 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 827.333 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 2,8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 13.05.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
14:51Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026Siemens BuyUBS AG
27.03.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
27.03.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026Siemens BuyUBS AG
26.03.2026Siemens OutperformBernstein Research
26.03.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
26.03.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14:51Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
13.02.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen