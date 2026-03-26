Aktie unter die Lupe

Siemens-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Vlad Sergievskii unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Industriekonzern habe einen zuletzt einen beständigeren Free Cashflow erzielt, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Es gebe operative Verbesserungen, aber auch offene Fragen. Die Aktie sei trotz ihres Rückgangs weiterhin nicht günstig.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens-Aktie notierte um 09:16 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 207,25 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6,15 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.295 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 11,5 Prozent ein. Am 13.05.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.