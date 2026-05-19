Siemens-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens-Aktie durch Barclays Capital.
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie legte um 13:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 262,40 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 12,35 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 202.181 Siemens-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 12,1 Prozent. Am 06.08.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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