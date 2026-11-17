Siemens-Analyse im Fokus

Die Siemens-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Siemens konnte um 15:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 273,40 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 20,70 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 285.908 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 16,8 Prozent. Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.