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Siemens-AR will Mark Schneider auf HV 2027 zum Vorsitzenden wählen

12.05.26 17:26 Uhr
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DOW JONES--Der Aufsichtsrat des Technologiekonzerns Siemens hat sein Mitglied Mark Schneider nun offiziell zum Nachfolger von Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe gekürt. Der ehemalige CEO des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestle wurde im Februar vergangenen Jahres für vier Jahre in das Aufsichtsgremium gewählt und war da bereits "als potenzieller Nachfolger" des Dänen Snabe gehandelt worden, wie der Konzern damals mitteilte.

Nun kündigte Siemens an, dass der deutsch-amerikanische Manager im Anschluss an die Hauptversammlung am 11. Februar 2027 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt werden soll. Snabe, der dem Siemens-Aufsichtsrat seit Februar 2018 vorsteht, wird mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung aus dem Gremium ausscheiden.

Auch Nathalie von Siemens, ein Mitglied der Siemens-Familie, und der ehemalige Air-Liquide-CEO Benoit Potier scheiden aus. Dafür sollen Ola Rollén, ehemaliger CEO von Hexagon AB, Marion Helmes, derzeit Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Siemens Healthineers AG, und der Corporate-Governance-Experte Christoph von Seidel nachrücken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 11:26 ET (15:26 GMT)

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