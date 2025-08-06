DAX24.083 +0,7%ESt505.299 +0,7%Top 10 Crypto15,61 +1,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.607 ±-0,0%Euro1,1679 +0,2%Öl66,82 -0,2%Gold3.375 +0,2%
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX steigt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert
Hold für Allianz-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Siemens bestätigt Erwartung an Zollbelastungen

07.08.25 10:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
220,60 EUR 2,10 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Siemens-Finanzchef Ralf Thomas hat die vor einem Quartal angekündigten Schätzungen zur Belastung durch US-Zölle bestätigt, die für das Geschäft der drei Kernsparten von einem hohen zweistelligen bis niedrig dreistelligen Millionenbetrag ausgeht.

"Im dritten Quartal hatten wir in etwa einen EPS-Impact von 10 Euro-Cent. Das sind so in etwa 135 Millionen Euro gewesen, einschließlich der berichteten Zahlen von Healthineers", sagte Thomas in einer Telefonpressekonferenz. 45 Millionen seien es im Kerngeschäft gewesen, also ohne die Healthineers, wo der Löwenanteil der Zollbelastungen anfalle.

Auf Geschäftsjahresebene kalkuliert Thomas mit einer Belastung von 20 Cent auf das Ergebnis pro Aktie (EPS). Dies sei "aber natürlich in unserer Prognose" berücksichtigt, sagte er.

Nach wie vor sehe sich Siemens nicht genötigt, wegen der Zölle massive Veränderungen vorzunehmen. Es gebe keinen aktuellen Handlungsbedarf, so Thomas. Er verwies auf die stark lokal ausgerichtete Fertigung des Unternehmens. Ein Viertel der Umsätze macht Siemens in den USA und betreibt dort 28 Fabriken - 18 Prozent des Gesamtbestandes.

Außerdem sei die Situation rund um die Zölle sehr fluide, so dass es verfrüht sei, daraus Konsequenzen zu ziehen. "Es wäre sträflich, bei jeder Einzel-Verlautbarung gleich in Aktivitäten auszubrechen."

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 04:16 ET (08:16 GMT)

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens KaufenDZ BANK
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
08.07.2025Siemens BuyUBS AG
04.07.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.07.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens KaufenDZ BANK
08.07.2025Siemens BuyUBS AG
02.07.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.07.2025Siemens OutperformBernstein Research
27.06.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
05.06.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

