Siemens betreibt und wartet drei GuD-Kraftwerke in Ägypten

MÜNCHEN (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Siemens wird in Ägypten in den kommenden acht Jahren drei Kraftwerke mit kombinierten Gas- und Dampfturbinen (GuD) betreiben und instand halten. Die ägyptische Electricity Holding Company beauftragte nach eigenen Angaben die Deutschen mit ihren Dienstleistungen für die Kraftwerke Beni Suef, New Capital und Burullus. "Zusammen machen die Anlagen etwa 40 Prozent der ägyptischen Stromkapazität zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung aus und erzeugen 14,4 Gigawatt, das ist genug, um 40 Millionen Ägypter mit Strom zu versorgen", erklärte die Gesellschaft.

September 20, 2018 12:47 ET (16:47 GMT)