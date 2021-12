Siemens-CEO Busch verdient 2020/21 mehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens-Chef Roland Busch, seit Ablauf der Hauptversammlung am 3. Februar im Amt, sind im Geschäftsjahr 2020/2021, das am 30. September endete, 6,94 (Vorjahr 5,05 Millionen Euro) zugeflossen. Darin enthalten sind erworbene Altersvorsorgeansprüche. Buschs Gesamtvergütung für 2020/21 nach Paragraph 162 Aktiengesetz stieg im ersten Jahr als Siemens-Chef auf 6,01 Millionen Euro von 4,44 Millionen Euro im Vorjahr als stellvertretender CEO. Die berichtete Vorjahreszahl von knapp 4,2 Millionen Euro wurde wegen einer neuen Berechnung in Anlehnung an neue Rechnungslegungsvorschriften angepasst.

Buschs Vorgänger Joe Kaeser, der bis zum 3. Februar 2021 noch im Amt war, flossen 4,62 (Vorjahr 9,27) Millionen Euro zu, inklusive erworbener Altersvorsorgeansprüche. Kaesers Gesamtvergütung für das abgelaufene Jahr nach Paragraf 162 Aktiengesetz betrug 4,62 Millionen Euro verglichen mit 8,05 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Insgesamt zahlte Siemens seinem Vorstand 28,8 Millionen Euro als Gesamtvergütung für das abgelaufene Geschäftsjahr, verglichen mit 22,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Inklusive erworbener Altersvorsorgeansprüche betrug die Gesamtvergütung des Vorstands im abgelaufenen Geschäftsjahr 31,2 Millionen Euro verglichen mit 26,4 Millionen Euro im Vorjahr.

