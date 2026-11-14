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Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche

Roland Jegen

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Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche | Finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
372.05 EUR 11.75 EUR 3.26 %
Charts | News | Analysen
D-Wave Quantum
8.75 EUR -0.26 EUR -2.93 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
279.75 EUR -0.45 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche


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58 Prozent mehr Aufträge bei Siemens, 611 Prozent Wachstum bei D-Wave Quantum und 71 Prozent Kursgewinn bei AppLovin in nur einer Woche: Der KI-Boom sorgt an den Börsen für spektakuläre Zahlen und extreme Kursbewegungen. Doch nicht jede Erfolgsmeldung führt zu steigenden Aktienkursen. Während einige Unternehmen bereits Milliardengewinne erzielen, müssen andere erst noch beweisen, dass sich ihre Technologien wirtschaftlich durchsetzen. Welche KI-Aktien bieten jetzt noch Potenzial und wo sind die Erwartungen bereits zu hoch? In drei aktuellen Videoanalysen nehmen wir Siemens, D-Wave Quantum und AppLovin genauer unter die Lupe.

Siemens: +58 % Aufträge – zündet KI jetzt die DAX-Aktie? Der deutsche Industriekonzern überrascht mit einem Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro und einem Rekordauftragsbestand von 143 Milliarden Euro. Besonders der Ausbau von KI-Rechenzentren, milliardenschwere Infrastrukturprojekte und die Zusammenarbeit mit NVIDIA könnten zu wichtigen Wachstumstreibern werden. Gleichzeitig steht Siemens vor einem weitreichenden Konzernumbau rund um Siemens Healthineers. Wird der DAX-Konzern zu einem der größten europäischen KI-Profiteure oder ist das erwartete Wachstum längst im Aktienkurs eingepreist?

D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – warum stürzt die Aktie trotzdem 9 % ab? Quantencomputing gilt als eine der spannendsten Zukunftstechnologien, doch die Börse reagiert auf die jüngsten Geschäftszahlen mit einem deutlichen Kursrückgang. Trotz explodierender Auftragseingänge sorgen steigende Kosten und rückläufige Quartalsbuchungen für Zweifel. Ein neuer Systemauftrag über 20 Millionen US-Dollar könnte dem Geschäft zusätzlichen Schwung verleihen. Doch wie viel wirtschaftliches Potenzial steckt tatsächlich hinter der Technologie? Ist der Rücksetzer eine Kaufgelegenheit oder zeigt sich hier die Kehrseite des Quanten-Hypes?

AppLovin: +71 % in einer Woche – ist die KI-Aktie jetzt zu teuer? Der Spezialist für KI-gestützte Werbung begeistert die Wall Street mit 55 Prozent Umsatzwachstum, 72 Prozent mehr Nettogewinn und einer außergewöhnlichen bereinigten EBITDA-Marge von 84 Prozent. Die KI-Plattform AXON entwickelt sich zum milliardenschweren Wachstumsmotor, während neue Geschäftsfelder zusätzliche Fantasie wecken. Doch nach einem Kurssprung von 31 Prozent an nur einem Handelstag stellt sich die Bewertungsfrage umso dringlicher. Sehen Sie sich jetzt unsere drei aktuellen Aktienanalysen an und erfahren Sie, wo der KI-Boom bereits messbare Gewinne liefert – und bei welchen Aktien die Börse der Realität möglicherweise vorausgeeilt ist!


Siemens (SIE):


Siemens Aktienanalyse



D-Wave Quantum (QBTS):


D-Wave Aktienanalyse



AppLovin (APP):


AppLovin Aktienanalyse




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Datum Rating Analyst
13.11.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Siemens Buy UBS AG
12.11.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Siemens Outperform Bernstein Research

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