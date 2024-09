Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Papier unter der Lupe

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Nicholas Green das Siemens Energy-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underperform" belassen. Bei Siemes Energy und SKF gebe es die höchsten Enttäuschungsrisiken hinsichtlich der operativen Ergebniserwartungen an 2026, schrieb Analyst Nicholas Green in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal der europäischen Investitionsgüterbranche.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 10:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 33,10 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 54,68 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 758.208 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 kletterte die Aktie um 175,8 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2024 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.