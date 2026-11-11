Siemens Energy-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research

Experten-Einschätzung

11.11.26 11:19 Uhr

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der Siemens Energy-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie glaubt laut erster Beurteilung der Zahlen am Mittwoch an eine positive Kursreaktion. Ziele für das Geschäftsjahr 2027 lägen in den Gas- und Netztechnikbereichen beim Wachstum und bei den Margen über den Markterwartungen. Für die Mittelfristziele bis 2030 kann er sich weniger erwärmen, diese seien aber vielleicht auch einer konservativen Haltung geschuldet.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 11:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,0 Prozent auf 129,40 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 62,29 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.374.587 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 7,9 Prozent zu. Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.