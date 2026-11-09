Siemens Energy-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

Experten-Einschätzung

09.11.26 12:04 Uhr

RBC Capital Markets hat eine ausführliche Analyse der Siemens Energy-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Colin Moody rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit positiven Impulsen, wenn der Energietechnikkonzern am Mittwoch einen "Mini-Kapitalmarkttag" abhalten werde. Konkret geht er von einem Aktienrückkaufprogramm in einer möglichen Größenordnung von 15 bis 20 Milliarden Euro aus. Mittelfristige Ziele könnten in einer Phase allgemeiner Unsicherheit rund um den KI-Megatrend hilfreich werden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 119,80 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 66,94 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 568.446 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 0,1 Prozent. Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 21:37 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.