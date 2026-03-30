Analyse im Blick

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Kurzfristig seien mit dem Krieg im Nahen Osten Risiken für den Elektronikspezialisten verbunden, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein stärkerer Fokus von Regierungen auf die Energiesicherheit dürften dem Unternehmen längerfristig aber zugutekommen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 11:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 142,40 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 26,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 671.340 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 18,8 Prozent. Am 12.05.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.