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Siemens Energy-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

31.03.26 11:37 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die Siemens Energy-Aktie blicken sollten: Deutsche Bank AG hat gesprochen | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
142,05 EUR 2,65 EUR 1,90%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Kurzfristig seien mit dem Krieg im Nahen Osten Risiken für den Elektronikspezialisten verbunden, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein stärkerer Fokus von Regierungen auf die Energiesicherheit dürften dem Unternehmen längerfristig aber zugutekommen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 11:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 142,40 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 26,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 671.340 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 18,8 Prozent. Am 12.05.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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