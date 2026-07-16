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Buy-Einstufung

Siemens Energy-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Siemens Energy-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Siemens Energy-Papier wurde von UBS AG-Analyst Christopher Leonard genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
154.06 EUR 6.16 EUR 4.16 %
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge im Gas-Geschäft würden im Geschäftsjahr 2026 ihren Zenit noch nicht erreichen, schrieb Christopher Leonard in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) bis 2029 um durchschnittlich 11 Prozent.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 12:18 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 152,50 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 37,70 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 537.416 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 27,2 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Siemens Energy am 05.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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DatumRatingAnalyst
12:31 Siemens Energy Buy UBS AG
15.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.