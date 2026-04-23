Aktieneinstufung

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Siemens Energy-Aktie aus.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 180 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines verfehlten operativen Quartalsergebnisses habe der Energietechnikkonzern sämtliche seiner Jahresschätzungen angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten. Dies lasse eine noch stärkere Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte erwarten als ohnehin gedacht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 186,08 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 4,79 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.421.775 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 55,2 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Siemens Energy am 12.05.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET



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