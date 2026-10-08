Siemens Energy-Aktie in Rot: DZ BANK bewertet mit Halten

Siemens Energy-Analyse im Blick

08.10.26 15:54 Uhr

Die Siemens Energy-Aktie wurde von DZ BANK genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Siemens Energy von 128 auf 157 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Halten" belassen. Alexander Hauenstein rechnet mit einem leichten Übertreffen des mit dem dritten Geschäftsquartal erhöhten Ausblicks für 2025/26 sowie mit Prognosen für 2026/27 in etwa auf Konsensniveau. Dies schrieb er in einer Einschätzung am Donnerstag angesichts der bevorstehenden Zahlen des Energietechnikkonzerns für das vierte Geschäftsquartal. Die Mittelfristziele 2030 dürften steigen.

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Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die Siemens Energy-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,92 Prozent tiefer bei 142,28 Euro. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 18,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.