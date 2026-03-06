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Siemens Energy-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

26.03.26 13:13 Uhr
Die Wahrheit über Siemens Energy: Bernstein Research bewertet die Aktie mit Outperform | finanzen.net

Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie hat sich intensiv mit dem Siemens Energy-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
152,80 EUR -4,60 EUR -2,92%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Für Europas größte Energietechnikunternehmen wird die Aufrechterhaltung ihrer globalen Marktführerschaft wahrscheinlich davon abhängen, in der nächsten Technologiewelle die Nase vorn zu haben, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Bericht. In seiner Reihe über die Schlüsseltechnologien und -unternehmen der Zukunft beschäftigte sich der Analyst dieses Mal mit den Chancen und Risiken von Solid-State-Transformatoren (SST). Zudem lieferte er eine "Bottom-up"-Schätzung des potenziellen Marktvolumens dieser aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz wesentlichen Infrastruktur für KI-Rechenzentren.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:57 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 152,45 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 1,61 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 662.089 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 27,2 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Siemens Energy am 12.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquellen: Siemens Energy AG

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