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Analyse im Blick

Siemens Energy-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein

03.07.26 09:18 Uhr
Aktie von Siemens Energy unter der Lupe: RBC Capital Markets veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding, der das Siemens Energy-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
167,10 EUR 3,78 EUR 2,31%
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:01 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 167,86 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 25,10 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 61.787 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 40,0 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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