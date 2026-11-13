Siemens Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

Siemens Energy hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,76 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 12,19 Milliarden USD eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,03 USD gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 19,14 Prozent auf 51,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 43,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,00 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 49,81 Milliarden USD gelegen.

Redaktion Finanzen.net