Siemens Energy erwägt Komplettübernahme von Gamesa

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat Überlegungen über eine mögliche Komplettübernahme der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) bestätigt. Dabei erwäge das Management ein Kaufangebot in bar, um die Tochter im Anschluss potenziell von der Börse zu nehmen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit. Offen sei indes das Ergebnis dieser Überlegungen. Es sei noch keine Entscheidung getroffen worden. Zudem gebe es keine Gewissheit, ob es zu einem Deal kommen werde oder nicht, hieß es weiter. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Pläne berichtet.

Siemens Energy besitzt bereits gut zwei Drittel der Gamesa-Anteile, das Unternehmen mit Hauptsitz in Spanien wird bisher an der Börse mit etwa 9,6 Milliarden Euro bewertet. Seit Monaten kursieren Gerüchte über eine mögliche Übernahme./ngu/jha/