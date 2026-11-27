Siemens Energy India hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,33 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,10 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 34,53 Milliarden INR gegenüber 26,46 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 16,07 INR sowie einen Umsatz von 31,83 Milliarden INR prognostiziert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 50,01 INR gegenüber 30,89 INR im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 102,43 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 78,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net