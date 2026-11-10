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Siemens Energy: Kaufen bis Ende 2030 für weitere 9 Milliarden Euro Aktien zurück

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Aktien
Siemens Energy AG
122.58 EUR -2.26 EUR -1.81 %
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 sollen weitere eigene Anteilschein erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Dabei gehe es um einen Wert von bis zu neun Milliarden Euro, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro.

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Anleger zeigten sich erfreut. Die Siemens-Energy-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu./he/bek

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Datum Rating Analyst
09.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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