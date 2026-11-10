Siemens Energy: Kaufen bis Ende 2030 für weitere 9 Milliarden Euro Aktien zurück

10.11.26 20:32 Uhr

Anleger zeigten sich erfreut. Die Siemens-Energy-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu./he/bek

BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 sollen weitere eigene Anteilschein erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Dabei gehe es um einen Wert von bis zu neun Milliarden Euro, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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